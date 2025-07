Hamas informa saída de sua delegação do Catar para a Turquia após negociações fracassadas

A equipe de negociação do Hamas deixou Doha, capital do Catar, nesta terça-feira (29), para viajar à Turquia a fim de abordar o impasse nas negociações para um cessar-fogo com Israel em Gaza.

"Uma delegação de alto escalão do Hamas, liderada por Mohamed Darwish, presidente do Conselho Diretor do movimento, e que inclui a equipe de negociação e seu líder, Jalil al-Hayya, está deixando Doha para Istambul", disse a fonte à AFP.

A equipe de negociação realizará várias reuniões com altos funcionários turcos "sobre os últimos desenvolvimentos nas negociações de cessar-fogo, que foram paralisadas na semana passada", acrescentou a fonte.