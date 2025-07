João Félix assina com o Al-Nassr e vai jogar com Cristiano Ronaldo

O meia-atacante português João Félix assinou com o Al-Nassr e vai jogar com seu compatriota Cristiano Ronaldo, que renovou contrato em junho, anunciou o clube saudita nesta terça-feira (29).

"Estou aqui para trazer alegria. Vamos vencer juntos", declarou o jogador em um vídeo publicado na conta oficial do Al-Nassr no X. Outra mensagem, em árabe, indica que João Félix firmou contrato com a equipe até 2027.

O meia-atacante de 25 anos é mais o recente talento europeu que faz as malas rumo ao futebol saudita. O português nunca conseguiu corresponder às expectativas no Velho Continente depois de passar por Atlético de Madrid, Barcelona, Milan e Chelsea.