Katie Ledecky é campeã mundial pela 6ª vez nos 1500m de natação

A prata ficou com a italiana Simona Quadarella, campeã do mundo no ano passado, em Doha, aproveitando a ausência de Ledecky, com o tempo de 15:31.79, novo recorde da Europa.

Mantendo o ritmo de Ledecky durante boa parte da prova, a australiana Lani Pallister acabou tendo que se contentar com o bronze, com um tempo de 15:41.18.

