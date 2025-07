Países árabes se somam a pedido de desarmamento do Hamas

Na véspera, a delegação palestina na ONU fez um apelo para que tanto Israel quanto o Hamas abandonem a Faixa de Gaza e permitam que a Autoridade Palestina administre o território.

O texto condena os ataques de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, o que a Assembleia Geral da ONU ainda não fez.

Na tribuna da ONU, onde anunciou a aprovação da declaração, o ministro das Relações Exteriores saudita, príncipe Faisal bin Farhan, pediu aos 193 países-membros da organização que apoiem o documento antes da Assembleia Geral, em setembro.

A França, que presidiu a reunião juntamente com a Arábia Saudita, referiu-se à declaração como "histórica e sem precedentes". "Pela primeira vez, os países árabes e os do Oriente Médio condenam o Hamas, condenam o 7 de Outubro, pedem o desarmamento do Hamas, pedem a sua exclusão do governo palestino e expressam claramente sua intenção de ter relações normalizadas com Israel no futuro", ressaltou o chanceler francês, Jean-Noel Barrot.

A declaração também pede o possível envio de forças estrangeiras para estabilizar a Faixa de Gaza após o fim das hostilidades. Os aliados Israel e Estados Unidos não participaram da reunião.

- Vinte e um meses de guerra -

O documento foi divulgado no segundo dia de uma conferência internacional na sede da ONU, com o objetivo de relançar a visão de dois Estados, um israelense e o outro palestino.