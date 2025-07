Petro pede à embaixada dos EUA na Colômbia para 'não interferir' após condenação de Uribe

Petro chegou a incluir Rubio em um suposto complô golpista da "extrema direita" colombiana e americana, mas depois se retratou.

No entanto, as relações já estavam deterioradas desde janeiro, quando Bogotá se recusou a receber um avião americano com deportados colombianos, denunciando maus-tratos contra seus cidadãos.

O governo Trump deve decidir nos próximos meses se renovará a certificação colombiana como aliada na luta contra o narcotráfico enquanto o país acumula recordes de cultivos ilegais.

Durante o seu governo, Uribe (2002-2010) implementou, com apoio de Washington, o "Plano Colômbia", uma ofensiva sem precedentes contra a agora extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Sua política de linha-dura contra as guerrilhas fez com que Uribe conquistasse popularidade, embora também tenha sido alvo de acusações de violações aos direitos humanos e vínculos com paramilitares.

