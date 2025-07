Primeiro tsunami de 30 cm é observado no Japão (NHK)

O primeiro tsunami de um enorme terremoto registrado no extremo leste da Rússia, que provocou alertas em todo o Pacífico, foi observado no norte do Japão, com cerca de 30 centímetros de altura, informou a emissora NHK nesta quarta-feira (30, data local).

A onda atingiu a principal ilha do norte, Hokkaido, e a NHK alertou que as próximas podem ser muito maiores.

Mais cedo, a agência meteorológica do Japão informou que ondas de até três metros eram esperadas por toda a costa norte e leste do Japão, até Wakayama, ao sul de Osaka.