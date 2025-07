Rússia mantém 'compromisso' com a paz após ataques que deixaram 25 mortos na Ucrânia

Os ataques russos à Ucrânia mataram pelo menos 25 civis nesta terça-feira (29), entre eles uma mulher grávida de 23 anos, e mais de dez prisioneiros, após Washington pressionar a Rússia a acabar com a invasão. As autoridades disseram que cerca de 50 pessoas ficaram feridas.

Os bombardeios foram lançados um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, "10 ou 12 dias", em vez de 50, para encerrar sua invasão à Ucrânia, sob ameaça de sanções.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, descreveu como "deliberado e intencional" um ataque russo a uma colônia penal na região de Zaporizhzhia, no sul do país. Ele garantiu que "os russos não podiam ignorar que estavam atacando civis no estabelecimento".