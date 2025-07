Tailândia é 'presa' da superpopulação de leões domesticados

"Quero mostrar que os leões podem se dar bem com os humanos", afirma, embora suas interações ?cautelosas? dentro do recinto do "Big George" se limitem a minutos.

A população de leões em cativeiro explodiu nos últimos anos neste país do Sudeste Asiático, com mais de 500 exemplares registrados em zoológicos, fazendas de criação, cafeterias temáticas e residências particulares.

O fenômeno coloca em perigo tanto os leões quanto as pessoas ao seu redor, alertaram especialistas, em um contexto marcado pelo tráfico ilegal de animais.

Desde 2022 a lei exige que os proprietários registrem seus leões domésticos, implantem um microship e informem às autoridades em caso de mudança.

- Tráfico ilegal -

Mas o texto legal não estabelece nenhum controle sobre a reprodução nem sobre os híbridos, e as exigências em relação às condições de conservação nos recintos são mínimas.