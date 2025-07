Trump 2.0 não tem problemas em fazer dinheiro extra

Donald Trump abandonou os poucos escrúpulos de seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos para ganhar um dinheiro extra e promove abertamente seus interesses econômicos privados.

Nesta terça-feira (29), inaugurou outro campo de golfe que leva seu nome na cidade de Balmedie, ao fim de uma visita de cinco dias à Escócia.

A cerimônia, com gaitas de foles, fogos de artifício e uma música da campanha eleitoral de Trump ? "YMCA" do Village People ? foi transmitida ao vivo pelo canal da Casa Branca no YouTube.