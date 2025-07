Trump diz que provavelmente não participará da cúpula do G20 na África do Sul

"Não, acho que talvez envie outra pessoa, porque tenho tido muitos problemas com a África do Sul [...] Estão matando muitas pessoas. Portanto, acho que provavelmente não vou, gostaria, mas não creio que irei", disse a jornalistas a bordo de seu avião Air Force One.

Os chefes de Estado do G20, grupo de países - incluindo o Brasil - e blocos regionais que representa mais de 80% do produto interno bruto mundial, se reunirão em novembro em Joanesburgo.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, já boicotou a reunião de ministros das Relações Exteriores.

A África do Sul tenta concluir um acordo comercial com Washington antes da entrada em vigor, em 1º de agosto, de tarifas de 30% sobre suas exportações anunciadas por Trump.

