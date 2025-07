Trump diz que se desentendeu com Epstein porque ele contratava funcionários de seu spa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (29) que se desentendeu com Jeffrey Epstein porque o financista contratou funcionários do spa do seu clube, entre eles a mulher que acusou o príncipe Andrew de abuso.

Até agora, a Casa Branca vinha informando que Trump expulsou Epstein de seu clube em Mar-a-Lago há duas décadas "por ser esquisito". Segundo a imprensa americana, os dois se distanciaram devido a um acordo imobiliário na Flórida.

"Ele contratou pessoas que trabalhavam para mim", comentou o presidente, no voo de volta da Escócia. "Quando fiquei sabendo, disse a ele: 'Escute, não queremos você levando o nosso pessoal'. Não muito tempo depois, ele voltou a fazê-lo, e eu disse: 'Fora daqui'."