Venus Williams vai competir nas duplas mistas no US Open

Ela também deve receber um 'wild card' para o WTA 1000 do próximo mês em Cincinnati e também poderá solicitar outro convite para o torneio de simples do US Open. Esses 'wild cards' devem ser anunciados em cerca de duas semanas.

A equipe vencedora de duplas mistas do US Open receberá US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões).

Oito duplas entraram diretamente na chave por meio da classificação combinada de simples, incluindo o italiano Jannik Sinner ? atual campeão do US Open, Wimbledon e Australian Open ? e a americana Emma Navarro.

Outras duplas que entraram no torneio foram o britânico Jack Draper e a espanhola Paula Badosa; o alemão Alexander Zverev e a suíça Belinda Bencic; o americano Taylor Fritz e a cazaque Elena Rybakina; e o dinamarquês Holger Rune e a americana Amanda Anisimova.

Também foram selecionados o vencedor do US Open de 2021, Daniil Medvedev, e sua compatriota Mirra Andreeva; os americanos Jessica Pegula e Tommy Paul; e a polonesa Iga Swiatek e o norueguês Casper Ruud.

Outras duplas convidadas incluem o espanhol cinco vezes campeão de simples do Grand Slam, Carlos Alcaraz, número dois do mundo, e a britânica Emma Raducanu; os americanos Madison Keys e Frances Tiafoe; e a número um do mundo em duplas, Taylor Townsend, e seu compatriota Ben Shelton.