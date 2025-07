Wall Street fecha em baixa à espera de uma enxurrada de dados econômicos

A razão: "Os investidores estão se preparando para três dias muito agitados", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Wall Street está prestes a receber na quarta-feira as conclusões da reunião do comitê de política monetária do Fed (FOMC), ao final da qual espera-se que as taxas de juros se mantenham novamente em seu nível atual.

"O mercado estará especialmente atento às previsões sobre as próximas reuniões", disse Sosnick.

Segundo o analista, o mercado também observará se a decisão será tomada por unanimidade, uma vez que dois dos funcionários da instituição se mostraram inclinados a baixar as taxas já neste mesmo mês.

No âmbito empresarial, após o fechamento das operações de quarta-feira, são esperados os resultados das gigantes do setor de tecnologia Microsoft e Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

Quanto aos indicadores, a pesquisa JOLTS do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos sobre emprego e rotatividade mostrou nesta terça-feira uma queda mais acentuada do que o esperado no número de vagas em junho.