A bordo de um C-130 jordaniano que lança ajuda para Gaza

"Bairros inteiros foram arrasados", acrescenta o piloto, que pediu para não ser identificado.

Ele diz que pode ver silhuetas abaixo "seguindo a trajetória do avião", com os olhos fixos no céu. "Isso demonstra o quão ruim é a situação deles", observa.

O rei Abdullah II da Jordânia declarou nesta quarta-feira que Gaza está sofrendo o pior desastre humanitário "da história moderna" e que a ajuda que estava sendo enviada era "insuficiente".

As principais agências de ajuda humanitária da ONU apelaram na terça-feira para "inundar" Gaza com ajuda alimentar para evitar uma "fome em massa".

Israel, que controla todos os acessos a Gaza, impôs no início de março um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária, antes de autorizar quantidades muito limitadas no final de maio.

Mas, diante da forte pressão internacional, no domingo anunciou uma pausa nas hostilidades durante o dia e em algumas áreas, sem especificar a duração.