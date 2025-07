Aplicação de sanções dos EUA contra Moraes é "arbitrária e injustificável", diz advogado-geral da União

As sanções ocorrem após uma campanha de vários meses do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que se mudou para os Estados Unidos com o objetivo de convencer as autoridades locais a intercederem em favor do pai.

"Somos muito gratos e conclamamos os demais líderes do mundo livre a se juntarem aos Estados Unidos", expressou Eduardo Bolsonaro na rede social X.

Por sua vez, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, manifestou o "repúdio total do governo Lula" às sanções contra Moraes.

Moraes também entrou na mira dos Estados Unidos por ter suspendido no ano passado a rede social X em todo o Brasil, devido ao descumprimento de ordens judiciais relacionadas ao combate à desinformação.

Alexandre de Moraes "está simplesmente fazendo seu trabalho de forma honesta e dedicada, conforme a Constituição do Brasil", afirmou o ministro do STF Flávio Dino.

