Artistas e cientistas reproduzem rosto de mulher pré-histórica

Os gêmeos, fascinados desde a infância pela evolução e pela arte visual, inspiram-se em imagens antropológicas de arquivo sobre os primeiros encontros entre povos isolados e pesquisadores.

"Nesse primeiro encontro há nervosismo e timidez. As pessoas riem, talvez por nervosismo", comentou Kennis.

"Quando um ancestral pré-histórico te vê pela primeira vez, você percebe esse misto de emoções. São essas emoções que queremos mostrar", ressaltou.

Muito sobre Mos'anne ainda é um mistério. Em Gante, os pesquisadores ainda analisam o que ela comia.

Com sua faixa na cabeça adornada com penas de pato, sua pele dourada e dentes de animais perfurados pendurados em suas orelhas e colar, a mulher pré-histórica parece hoje mais próxima de nós do que nunca.

