Bicampeã olímpica de biatlo tem morte confirmada 2 dias após acidente em montanha no Paquistão

A hipótese mais plausível, segundo a agência, é que "Laura Dahlmeier morreu instantaneamente" na segunda-feira "com base nas observações feitas desde o helicóptero e o relato de sua companheira" de expedição.

A biatleta "havia manifestado claramente por escrito que, em uma situação como essa, ninguém deveria arriscar a vida para socorrê-la", revelou a agência.

- Alpinista experiente -

Dahlmeier, alpinista experiente, estava no Paquistão desde o final de junho e já tinha chegado ao topo da Grande Torre Trango (6.286 metros).

Nas últimas semanas, a região foi afetada por fortes ventos e chuvas torrenciais, condições meteorológicas "extremamente difíceis" para a prática do montanhismo, disse Mohammed Ali, chefe local da Autoridade de Gestão de Catástrofes.

Dominante no Mundial de Biatlo de 2017, em Hochfilzen (Áustria), com cinco títulos e uma medalha de prata em seis provas, Laura Dahlmeier foi campeã na velocidade e na perseguição, além de bronze no individual, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang-2018.