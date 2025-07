Brasil goleia Uruguai (5-1) e vai enfrentar Colômbia na final da Copa América feminina

Com um chute no canto esquerdo de Miranda, Marta marcou seu primeiro gol nesta Copa América.

A 'Celeste', que entrou em campo determinada a causar impacto após terminar em segundo lugar no Grupo A, atrás da Argentina, havia desmoronado.

As uruguaias conseguiram diminuir no início do segundo tempo (51') com um gol contra de Isa Haas, que falhou ao afastar um escanteio cobrado por Stephanie Lacoste.

Com o esquema 3-4-1-2, a seleção brasileira dominou a posse de bola e impôs seu jogo, que permitiu que liderasse o Grupo B à frente de sua adversária da final, a Colômbia de Linda Caicedo.

A equipe pressionou de forma inteligente e abriu 4 a 1 aos 65 minutos, graças a uma cobrança de falta espetacular de Amanda Gutierrez, que marcou duas vezes e ficou a um gol de igualar a artilheira do torneio, a jovem paraguaia Claudia Martínez (6 gols).

Aos 86 minutos a decisiva Dudinha fez o quinto ao completar um cruzamento de Duda Sampaio com um chute de pé direito.