China quer superar EUA no setor da inteligência artificial

A China quer superar os Estados Unidos no setor da inteligência artificial (IA). Essa é a mensagem clara que foi deixada na Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial (WAIC) realizada em Xangai.

O avanço americano foi questionado no início de 2025, com a apresentação pela empresa emergente chinesa DeepSeek de um robô conversacional que rivaliza com os melhores modelos americanos, mas a um custo muito menor.

A China, os Estados Unidos e outras grandes economias estão "envolvidas em uma maratona com velocidade de Fórmula 1", resume Steven Hai, professor de inovação tecnológica na universidade Jiaotong Liverpool de Xi'an.