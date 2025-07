Cinco produtos ameaçados pelas próximas tarifas de Trump

A maioria dos países latino-americanos foi submetida a um aumento tarifário do mínimo universal de 10% em abril, o que já preocupou produtores de vinho como a Argentina, produtores de mirtilo como o Peru, produtores de flores como a Colômbia, de camarão como o Equador e de salmão como o Chile.

Esse aumento também preocupa os exportadores de banana. Em 2024, os Estados Unidos importaram quase 2,8 bilhões de dólares (cerca de R$ 17,3 bilhões na cotação da época) em bananas, principalmente da Guatemala, Equador, Costa Rica, Colômbia e Honduras, segundo o Observatório da Complexidade Econômica (OEC).

Agora, as novas tarifas de Trump podem afetar uma variedade de produtos, de grãos de café e arroz a cacau e eletrônicos.

Esses são alguns dos produtos potencialmente afetados:

- Café -

Mais de 99% do café consumido por dois terços dos adultos nos Estados Unidos é importado, de acordo com a Associação Nacional do Café.