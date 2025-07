Colômbia ordena evacuações no Pacífico por alerta de tsunami após terremoto na Rússia

As autoridades pediram à população desses dois departamentos que se dirijam a "lugares altos e distantes da costa".

Os departamentos de Cauca e Valle del Cauca (sudoeste) permanecem em estado de "advertência", segundo a entidade.

Todas as regiões da Colômbia com acesso ao Oceano Pacífico terão "restrição" no tráfego marítimo, disse a UNGRD, que espera que as primeiras ondas de tsunami cheguem por volta das 10h03 locais (12h03 no horário de Brasília) à ilha de Malpelo (sudoeste), a cerca de 500 quilômetros da costa colombiana.

Vários tsunamis atingiram partes do Extremo Oriente russo e do norte do Japão, onde cerca de dois milhões de pessoas foram evacuadas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) afirmou que o terremoto de magnitude 8,8 é um dos 10 mais potentes registrados.

O fenômeno natural acionou alertas para ondas de até três metros de altura em costas do Pacífico, segundo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos Estados Unidos.