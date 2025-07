Como as tarifas de Trump impactarão o cobre chileno?

A política protecionista põe em dúvida o Tratado de Livre Comércio (TLC) vigente desde 2004.

O governo de Gabriel Boric propôs que o cobre estivesse na mesa de negociações para evitar ou amenizar a tarifa anunciada de 50%.

Com este tipo de matérias-primas "foram feitas exceções e foram incorporadas (...) dentro do conjunto de negociações", disse na segunda-feira o ministro da Fazenda do Chile, Mario Marcel, à imprensa local.

O Chile não recebeu até esta quarta-feira nenhuma comunicação oficial sobre o novo imposto.

Os Estados Unidos importam 45% do cobre que utilizam em sua indústria, segundo o Serviço Geológico. O Chile cobre 51% dessa demanda, à frente do Canadá, México e Peru.

As negociações com o Chile têm caráter "confidencial", apontou à AFP uma fonte do Ministério das Relações Exteriores chileno.