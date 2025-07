Democratas mantêm pressão sobre Trump por caso Epstein

No início de julho, o Departamento da Justiça irritou apoiadores do presidente ao afirmar que Epstein se suicidou e não tinha uma "lista de clientes".

Parte do movimento MAGA (sigla em inglês para "Make America Great Again") acusa o governo de tentar encobrir as elites ao se recusar a revelar os detalhes do caso.

O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, e os democratas da Comissão de Segurança Nacional e assuntos dos governo escreveram ao Departamento de Justiça pedindo o material. Para isso, invocam a "regra dos cinco".

A medida, implantada há um século, mas raramente utilizada, exige que os departamentos estatais forneçam informações relevantes se cinco membros do principal painel de supervisão do Senado solicitarem.

Não está claro se poderia ser aplicada aos tribunais, mas mesmo que não possa, mantém a pressão sobre um tema que constrange Trump, além de dividir republicanos e antecipar o recesso da Câmara de Representantes.

Trump pediu a seus apoiadores que virem a página, mas os democratas no Congresso, com o apoio de alguns republicanos, tentam forçar uma votação no plenário para que as informações sejam divulgadas.