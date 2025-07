Emirados Árabes começam a construir tubulação para levar água a Gaza

Os Emirados Árabes Unidos começaram a construir uma grande tubulação para transportar água dessalinizada do Egito até o sul de Gaza, segundo múltiplas fontes.

Equipes técnicos enviadas pelos Emirados Árabes Unidos começaram a transportar os equipamentos necessários para o projeto, informou nesta quarta-feira (30) a agência oficial de notícias emiradense WAM.

O projeto prevê a conexão entre uma usina dessalinizadora no Egito com a área de Al Mawasi, no litoral de Gaza, e poderia abastecer diariamente cerca de 600 mil pessoas, segundo o Cogat, o órgão do Ministério da Defesa israelense encarregado dos assuntos civis nos territórios palestinos.