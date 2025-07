EUA impõe sanções econômicas ao ministro Alexandre de Moraes (Departamento do Tesouro)

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que preside o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por "autorizar detenções arbitrárias" e "suprimir a liberdade de expressão", anunciou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (30).

As sanções são impostas sob uma lei americana conhecida como Global Magnitsky, que pune aqueles que cometeram ou estão ligados a violações de direitos humanos ou corrupção em todo o mundo.

"De Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e julgamentos politizados, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro", acusado de tentativa de golpe de Estado, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, citado em um comunicado.