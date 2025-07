Ex-treinadora da seleção canadense suspensa por espionagem assume time da Nova Zelândia

Segundo a federação canadense, Priestman e a assistente Jasmine Mander "dirigiram, aprovaram e consentiram as ações" tomadas pelo técnico auxiliar Joey Lombardi, que pilotou o drone.

Apesar de o jogo entre as equipes ter terminado com a vitória do Canadá por 2 a 1, a seleção norte-americana foi punida com a perda de 6 pontos por trapacear e foi eliminada nas quartas de final do torneio olímpico pela Alemanha.

"Por ser absolutamente honesta, foi muito difícil para a minha família e tenho que viver com isso", declarou Priestman, que admitiu não se sentir "em segurança" no Canadá após o ocorrido.

Aos 39 anos, a treinadora, que foi campeã olímpica em 2021 comandando a seleção feminina canadense, explicou que sua mudança para a Nova Zelândia é a oportunidade de "recomeçar" sua carreira.

