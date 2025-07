Falha técnica interrompe mais de 120 voos no Reino Unido

Por volta das 19h30 locais (15h30 em Brasília), 67 saídas e 55 chegadas tinham sido canceladas, e numerosos voos foram desviados, segundo a empresa de análise de aviação Cirium.

Um porta-voz do Departamento de Transporte britânico indicou que estavam "trabalhando de perto" com o NATS para entender as causas da falha.

O "problema técnico" causador da interrupção de voos ocorreu no centro de controle do NATS em Swanwick, no sudoeste da Inglaterra, acrescentou.

A falha provocou irritação entre os chefes das companhias aéreas, pois ocorreu no auge das férias de verão no Reino Unido.

O diretor de operações da Ryanair, Neal McMahon, pediu a saída do CEO do NATS, Martin Rolfe, pela falha.

"É indignante que os passageiros voltem a ser afetados por atrasos e interrupções", declarou McMahon.