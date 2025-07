Fed mantém taxas inalteradas apesar da oposição de dois governadores e de Trump

Bowman foi nomeada recentemente, por iniciativa do próprio Trump, como vice-presidente do Fed encarregada da supervisão do sistema bancário, e acredita-se que Waller possa suceder Jerome Powell, duramente criticado por Trump.

Questionado sobre as divergências, Powell afirmou que cada membro expressou suas opiniões durante uma reunião satisfatória e que não era surpreendente haver visões diferentes, dado o contexto.

Analistas apontaram que a última vez em que dois governadores (e não apenas membros votantes do FOMC) divergiram em uma reunião desse tipo foi em 1993.

- Alta de preços -

O Fed prevê que as novas tarifas vão desacelerar o crescimento econômico, aumentar a inflação e elevar o desemprego.

No comunicado, a instituição informou que o crescimento dos Estados Unidos desacelerou no primeiro semestre de 2025, embora o mercado de trabalho siga sólido, com baixa taxa de desemprego.