Gaza, vista do céu, é um território submerso na escuridão

Esses dados quase diários mostram uma queda brutal na iluminação noturna entre 10 e 11 de outubro de 2023, quando a usina elétrica de Gaza parou de funcionar.

Agora, algumas partes do território palestino que eram povoadas antes do conflito brilham tão pouco quanto regiões desérticas vizinhas, como a península do Sinai.

Apenas alguns lugares, como hospitais equipados com geradores, podem ser identificados à noite a partir dos dados do Black Marble. Sendo assim, entre janeiro e maio de 2025, o hospital europeu, localizado em Khan Yunis, no sul da Faixa, estava 70% mais visível do que o resto dessa província.

Uma única área do território palestino manteve de forma constante sua iluminação noturna: o corredor Filadélfia, uma faixa de terra ao longo da fronteira entre o território palestino e o Egito, controlada pelo Exército israelense.

Em seu extremo sudeste, o posto de passagem israelense de Kerem Shalom, por onde transitam caminhões com ajuda humanitária, é o único ponto da Faixa que apresenta agora uma maior luminosidade noturna do que antes do conflito.

