Índia quer fechar acordo comercial 'justo e equilibrado' com EUA

"Temos pouco intercâmbio comercial com eles porque suas tarifas aduaneiras estão entre as mais altas do mundo e as barreiras não tarifárias são as mais abomináveis", afirmou.

O presidente americano disse ainda que a Índia terá uma "penalidade" adicional à tarifa de 25%, que não especificou, pela compra de petróleo e armas russas "em momentos em que o mundo quer que a Rússia pare de matar na Ucrânia".

A taxa de 25% anunciada nesta quarta-feira é apenas um ponto percentual menor do que a prevista para a Índia em abril, que era de 26%.

O país mais populoso do planeta, com 1,4 bilhão de habitantes, foi uma das primeiras grandes potências econômicas a iniciar, há vários meses, amplas negociações comerciais com o governo americano, cujo primeiro segmento deveria ser finalizado em outubro.

Até o momento, as negociações não prosperaram porque a Índia resiste a abrir completamente o seu mercado para os produtos agrícolas americanos.

Em abril, Trump impôs tarifas adicionais a dezenas de países, adiadas por 90 dias até o início de julho, e novamente até 1º de agosto para dar tempo às negociações comerciais.