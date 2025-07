Investimentos dos EUA são bem-vindos, afirma ministro do Comércio da China

"A China acolhe de bom grado empresas de todos os países, incluindo as americanas, que invistam na China", destacou Wang, segundo um comunicado do Ministério do Comércio.

Ambas as potências pactuaram no final de maio, em Genebra, uma trégua tarifária que expira em 12 de agosto.

Há indícios que apontam que tanto Washington como Pequim desejam prolongar a pausa, que fixou tarifas americanas de 30% sobre produtos chineses, enquanto a China impõe uma taxa de 10% sobre mercadorias americanas.

