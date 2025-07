Kate Middleton assina 'miniexposição' em museu de Londres

Kate Middleton, a princesa Catherine, criou uma "miniexposição" inaugurada nesta quarta-feira (30) pelo prestigiado Museu Victoria and Albert (V&A) de Londres, do qual ela é madrinha em representação da família real britânica.

Trata-se de uma seleção pessoal de objetos do acervo do museu, escolhidos durante uma visita no mês passado à nova sede do V&A, que será inaugurada nesta primavera (boreal, outono no Brasil) no leste da capital.

"Os objetos podem contar uma história. Uma coleção de objetos pode criar uma narrativa, tanto sobre o nosso passado quanto como fonte de inspiração para o futuro", escreveu Kate em uma mensagem que acompanha a exposição.