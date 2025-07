Meia de Michael Jackson é leiloada por quase R$ 40 mil

Bordado com cristais quadrados brilhantes, a meia foi emoldurada e acompanhada pelo "passe de acesso ao backstage da época" do técnico, precisou por sua vez o site de leilões Interencheres.

Combinando com a icônica luva que o ícone do pop usava durante sua turnê "HIStory World Tour", acredita-se que o acessório foi utilizado "nas músicas Beat It Live e Billie Jean, nas quais Michael brilhava com seu moonwalk", segundo o mesmo site.

Colocado à venda pela primeira vez em junho, o objeto não havia encontrado comprador na ocasião.

Com um preço inicial de 2.500 euros (16.077,75 reais), seu valor estimado estava entre 3 mil (cerca de 19 mil reais) e 4 mil euros (25.724,40 reais).

