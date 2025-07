Nível de alerta de tsunami no Havaí é rebaixado

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico rebaixou nesta quarta-feira(30) o nível de risco de tsunami no Havaí após o terremoto na Rússia, informaram autoridades locais.

"O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico REBAIXOU o nível de alerta para o Havaí para AVISO de tsunami", informou a Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí na rede social X, advertindo que correntes e ondas excepcionalmente fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos.

"As autoridades estão avaliando os danos, mas NÃO reabriram as zonas de evacuação costeiras. Por favor, mantenham distância dessas áreas", acrescentou.