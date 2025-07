PF cumpre mandado na sede da CBF em investigação sobre crime eleitoral

"Nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes", acrescentou a entidade.

Por sua vez, a PF anunciou que cumpriu "dez mandados de busca e apreensão em Roraima e no Rio de Janeiro" por "supostos crimes eleitorais" que teriam ocorrido nas eleições municipais de 2024 no estado da região Norte.

A investigação foi aberta "em setembro de 2024, após a apreensão de R$ 500 mil", às vésperas das eleições de outubro.

A polícia não explicou os motivos pelos quais Xaud foi envolvido na operação, que também teve como alvo deputada federal Helena da Asatur (MDB-RR) e seu marido, o empresário Renildo Lima, segundo a imprensa.

Em setembro do ano passado, Lima foi detido no momento da apreensão dos R$ 500 mil em Boa Vista. Ele carregava uma parte do dinheiro escondida na cueca.

Samir Xaud, de 41 anos, assumiu a presidência da CBF no final de maio, após a destituição de seu antecessor, Ednaldo Rodrigues.