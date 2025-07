PIB dos EUA cresce 3% no 2º trimestre, melhor que o esperado

O crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou no segundo trimestre do ano, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (30), enquanto analistas alertaram para distorções, à medida que as empresas buscam se antecipar às tarifas do presidente Donald Trump.

A maior economia do mundo cresceu a uma taxa anual de 3% entre abril e junho, mais rápido do que as previsões dos analistas, revertendo a queda de 0,5% observada nos primeiros três meses do ano, segundo o Departamento de Comércio.

