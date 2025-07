Tata Motors vai comprar Iveco Group por US$ 4,4 bilhões

A indiana Tata Motors vai comprar o italiano Iveco Group por US$ 4,4 bilhões (R$ 25 bilhões), com o objetivo de criar "um campeão global" no setor de veículos comerciais, anunciaram as duas empresas nesta quarta-feira (30).

O acordo não inclui a divisão de defesa da Iveco, fabricante de veículos blindados, que será vendida ao grupo italiano de defesa e aeroespacial Leonardo em um acordo de € 1,7 bilhão (R$ 11 bilhões).

A empresa combinada a partir da aquisição da Tata busca vender cerca de 540.000 veículos por ano, com uma receita anual projetada de € 22 bilhões (R$ 141 bilhões), metade da qual viria da Europa, 35% da Índia e 15% das Américas.