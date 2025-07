Terremoto de magnitude 8,8 na Rússia dispara alertas de tsunami no Pacífico

- "Foi assustador" -

"Saímos correndo de roupa íntima com as crianças", disse uma moradora de Kamchatka à agência de notícias estatal Zvedza. "Por sorte, havíamos deixado uma mala com água e roupas perto da porta. Rapidamente a pegamos e corremos... foi assustador", lamentou.

O Japão emitiu inicialmente um alerta de evacuação para quase dois milhões de pessoas, mas na noite desta quarta-feira, o serviço meteorológico rebaixou o nível de risco para as regiões de Ibaraki e Wakayama para "aviso".

Uma mulher morreu no Japão após cair de um penhasco com seu carro enquanto tentava sair de uma das áreas sob alerta, informou a imprensa local.

Uma onda de tsunami de 1,3 metro atingiu Miyagi, um porto ao norte da província de Iwate. No nordeste, trabalhadores da usina nuclear de Fukushima, devastada por um tsunami em 2011, foram evacuados por precaução, informou a operadora.

- Alertas na América Latina -

Autoridades de vários países das Américas, dos Estados Unidos ao México e à Colômbia, emitiram alertas de evacuação para as populações costeiras.