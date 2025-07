Trump ameaça Índia com tarifas de 25% a partir de 1º de agosto

Trump garantiu em sua plataforma Truth Social que não anunciará outra extensão nesta sexta-feira e que as tarifas entrarão em vigor.

Desde abril, a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos paga um mínimo universal de 10%. A partir de sexta-feira, todas as tarifas acima desse percentual serão aplicadas, o que Trump chama de "tarifas recíprocas". No caso do México, serão de 30% e, no caso do Brasil, de 50%, caso não cheguem a acordos antes disso.

Trump também destinou uma tarifa alta para a Índia.

"Temos pouco comércio com eles porque suas tarifas estão entre as mais altas do mundo e suas barreiras não tarifárias são as mais abomináveis", disse Trump nesta quarta-feira (30) em sua rede Truth Social.

"Temos um déficit comercial gigantesco com a Índia!", afirmou o presidente.

Trump também observou que a Índia comprou a maior parte de seus equipamentos militares da Rússia e está entre os maiores compradores de petróleo russo, "em um momento em que o mundo quer que a Rússia pare de matar na Ucrânia".