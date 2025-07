Trump anuncia tarifa de 25% a importações da Índia a partir de 1º de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as importações indianas enfrentarão uma tarifa de 25% a partir de 1º de agosto e que também haverá uma "penalidade" para a compra de equipamentos militares e petróleo da Rússia.

"Temos pouco comércio com eles porque suas tarifas estão entre as mais altas do mundo e suas barreiras não tarifárias são as mais abomináveis", disse Trump nesta quarta-feira (30) em sua rede Truth Social.

"Temos um déficit comercial gigantesco com a Índia!", afirmou o presidente.