Wall Street fica estagnada após declarações do presidente do Fed

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em dois anos, o mais sensível às mudanças na política monetária, caiu para 3,87%, após registrar 3,93% no fechamento da terça-feira.

Por sua vez, o rendimento dos papéis com vencimento em dez anos subiu para 4,37%, contra 4,32% de ontem.

No início do pregão, Wall Street mostrou-se entusiasmada com a publicação de dados segundo os quais a economia americana está mais saudável do que se previa: o PIB cresceu 3% no segundo trimestre, em estimativa anual, quando os analistas do MarketWatch estimavam um aumento de 2,3%.

O relatório mensal sobre emprego ADP e Stanford Lab, também publicado nesta quarta, registrou a criação de 104 mil postos de trabalho em julho no setor privado, superando os 76 mil antecipados pelos analistas.

No mercado de ações, a empresa de aluguel de automóveis Avis despencou 15,41%, enquanto a gigante farmacêutica Novo Nordisk continuou sua queda (-7,25%), assim como o grupo alimentício Mondelez International, que recuou 6,61%, apesar de um aumento significativo das vendas no segundo trimestre.

Por outro lado, a fabricante de motocicletas Harley Davidson (+13,38%) se beneficiou com o anúncio de uma aliança entre a sua divisão financeira e os fundos de investimento KKR e Pimco.