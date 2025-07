Aclamado dramaturgo americano Robert Wilson morre aos 83 anos

Nascido em 4 de outubro de 1941, em Waco, Texas, Wilson era conhecido por sua abordagem inovadora no teatro experimental, mas também na dança, música, iluminação e escultura. Entre suas colaborações, destacam-se a com Philip Glass na ópera "Einstein on the Beach", bem como as com Mikhail Baryshnikov e Lady Gaga.

Wilson também fundou o Watermill Center, laboratório dedicado à performance e pesquisa no teatro.

Alto, distinto, de voz suave e estilo conservador, a imagem que Wilson projetava não correspondia às produções provocadoras que criava, nas quais não havia nada de convencional. Ele costumava dizer que estava menos interessado no diálogo e na narrativa, e mais nos efeitos de luz, espaço e movimento. Quando assistia à TV, desligava o som.

Um de seus últimos trabalhos, "Animals", foi lançado em 24 de julho, na galeria nova-iorquina Winston Wächter Fine Art. Trata-se de uma exposição de retratos em vídeo de animais, como corujas-das-neves, uma pantera negra, um gambá e um alce, que mostra sua maestria no uso da luz e da cor e reflete seu fascínio por animais, que, segundo a apresentação, ele próprio descreve como "uma maneira de ouvir interiormente".

