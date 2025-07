Aterrorizados com batidas, imigrantes de Los Angeles se trancam em casa

Por isso, Fajardo acredita que as operações não vão parar.

"Parece o novo normal", diz. "A primeira vez que soubemos de uma batida em um lava-jato nos sentimos em uma situação de emergência. Apenas agora começamos a aceitar que temos que fazer planos de longo prazo", explica.

As doações de alimentos também se tornaram essenciais para Marisol, uma hondurenha que passou semanas confinada em seu apartamento com doze familiares.

"Agradecemos a Deus constantemente (...) porque tem sido um grande alívio", diz a mulher de 62 anos, que não tem ido à missa em todo esse tempo.

Ela também se identifica com um pseudônimo e tapou suas janelas com cortinas para bloquear a visibilidade do lado de fora.

Ela proibiu seus netos de abrirem a porta e fica muito preocupada quando suas filhas vão trabalhar por algumas horas para cobrir as despesas básicas.