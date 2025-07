Auxiliar de pré-escola é acusada de estupro e agressão contra crianças na França

As famílias apresentaram uma queixa em 2 de julho, indicou uma fonte próxima ao caso.

A mulher foi suspensa do trabalho no dia 3 de julho, como medida de precaução, informou o procurador.

As autoridades abriram uma investigação no tribunal de Montpellier pelos crimes de estupro de menores de 15 anos e agressão sexual a menores de 15 anos por parte de uma pessoa com autoridade.

A suspeita compareceu diante de um juiz de instrução, e o magistrado a "acusou por atos que poderiam ter sido cometidos contra nove crianças de entre três e quatro anos" e ela está em prisão preventiva.

Na França, a educação pré-escolar é obrigatória a partir dos três anos.

