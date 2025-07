Brasil considera situação tarifária com EUA 'mais favorável' do que o esperado

"As nossas observações foram, evidentemente, apreciadas" e "o ponto de partida é melhor do que se esperava, mas nós estamos longe do ponto de chegada, então vai exigir muita negociação", disse Haddad a repórteres.

Para o ministro do presidente Lula, ainda "há muita injustiça" nas medidas americanas e "correções" são necessárias para alcançar uma situação satisfatória para o Brasil.

Haddad anunciou negociações futuras com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, embora ainda não haja data prevista.

"É o começo de uma conversa mais racional, mais sóbria, menos apaixonada", estimou.

Mesmo assim, o ministro observou que o Brasil "vai recorrer" nas "instâncias devidas" nos Estados Unidos e em organismos internacionais.

O governo brasileiro também dará continuidade a um programa de medidas protetivas para as empresas exportadoras mais afetadas, a ser "lançado nos próximos dias", disse Haddad.