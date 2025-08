Brasil promete lutar contra a "injustiça" tarifária de Trump

O governo brasileiro prometeu nesta quinta-feira (31) combater a "injustiça" tarifária do presidente Donald Trump, apesar do alívio concedido a certos setores exportadores, e advertiu que recorrerá a tribunais internacionais caso fracassem as negociações previstas com os Estados Unidos.

As novas tarifas alfandegárias de 50%, que entrarão em vigor em 6 de agosto, incidirão sobre o café e a carne ? dois produtos dos quais o Brasil é o principal exportador mundial.

Outras exportações importantes, como suco de laranja, aeronaves civis e seus componentes, além de fertilizantes, foram excluídas. No total, cerca de 700 produtos estarão sujeitos apenas às tarifas de 10% já anunciadas em abril.