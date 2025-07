Camboja pede que Tailândia devolva soldados capturados em confrontos na fronteira

A porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, disse nesta quinta-feira que as negociações para a libertação de 20 soldados estavam em andamento.

"Faremos o melhor possível para continuar as negociações com o lado tailandês para trazer nossos soldados de volta o mais rápido possível", disse ela a repórteres.

"Pedimos ao lado tailandês que devolva todos os 20 soldados ao Camboja", frisou.

Os soldados foram capturados na manhã de terça-feira, quase oito horas após a trégua entrar em vigor.

O governo tailandês afirmou na quarta-feira que os soldados detidos estavam sendo tratados de acordo com o direito internacional humanitário e os regulamentos militares e seriam devolvidos quando a situação na fronteira se estabilizasse.

