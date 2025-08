Cientistas denunciam distorção de dados em relatório climático do governo americano

Cientistas indicaram nesta quinta-feira (31) à AFP que alguns de seus estudos foram citados indevidamente em um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos para minimizar o papel da atividade humana no aquecimento global.

O relatório, publicado em 29 de julho, descreve os argumentos que levaram o governo do presidente Donald Trump a reverter esta semana uma decisão de 2009 que regulava as emissões de gases do efeito estufa, minando ainda mais a luta contra a mudança climática nos Estados Unidos.

O documento foi escrito por um grupo de trabalho que inclui John Christy e Judith Curry, antes vinculados ao Heartland Institute, um grupo que frequentemente se opõe ao consenso científico sobre a mudança climática.