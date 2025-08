Criador de 'Peaky Blinders' escreverá novo filme de James Bond

O último filme de James Bond foi "Sem Tempo para Morrer", lançado em 2021.

Knight é conhecido por ser a mente por trás da série "Peaky Blinders", sobre uma gangue britânica ambientada na era industrial no início do século XX, que se tornou um sucesso global.

Com seis temporadas e um filme da Netflix a caminho, "Peaky Blinders" deu novo fôlego à carreira de seu protagonista Cillian Murphy, assim como a seu elenco estelar com figuras como Tom Hardy, Anya Taylor-Joy e Kingsley Ben-Adir.

Knight também contribuiu para a criação do concurso televisivo "Quem Quer Ser Milionário?", e escreveu quatro romances.

Outros títulos do roteirista oriundo de Birmingham, na Inglaterra, que também trabalhou como produtor e diretor, incluem "Taboo", "See", "This Town" e "A Luz que Você Não Pode Ver".

Os filmes de Bond, baseados nos romances de Ian Fleming, arrecadaram mais de 7 bilhões de dólares (cerca de R$ 40 bilhões, na cotação atual) nas bilheterias globais desde a sua estreia em 1962.