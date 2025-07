Enviado de Trump chega a Israel enquanto Gaza enterra dezenas de mortos

"Uma mãe nunca abandona", podia-se ler em seus cartazes. Também pediam ao governo israelense que chegasse a um "acordo global" que garantisse a libertação dos 49 reféns ainda retidos em Gaza, dos quais 27 foram declarados mortos pelo Exército.

"Meu ventre me faz sofrer há 604 dias. Desde 7 de outubro, minhas lágrimas têm um sabor amargo, cheio de dor e incerteza. Chega de guerra", declarou com emoção Einav Zangauker, mãe do refém Matan Zangauker.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes realizado pelo Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que causou no lado israelense a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

As represálias de Israel causaram ao menos 60.239 mortes em Gaza, em sua maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas considerados confiáveis pela ONU.

- Uma "incapacidade persistente" -

O governo israelense anunciou no domingo uma pausa limitada nos combates para permitir a entrega de ajuda ao território, onde vivem cerca de 2,4 milhões de palestinos.